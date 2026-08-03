В Одесской области пьяный военный бросил гранату в подростков, есть раненый

В Одесской области пьяный военнослужащий бросил гранату в группу подростков, один из них получил ранения. Об этом говорится в заявлении областного управления полиции.
«В Одесской области полицейские предъявили обвинение военнослужащему, бросившему гранату вблизи учебного заведения в сторону несовершеннолетних», — сообщают правоохранители.
Уточняется, что в результате инцидента ранения получил 13-летний мальчик. Как сообщили в полиции, военнослужащий самовольно оставил военную часть, а затем спровоцировал ссору с детьми рядом с лицеем. Правоохранители уже задержали нарушителя порядка.
Ранее KP.RU сообщал, что в Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали местного жителя на глазах у детей, когда он находился на детской площадке. Работники военкомата скрутили мужчину и затащили его в микроавтобус.