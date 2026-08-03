В Одесской области пьяный военный бросил гранату в подростков, есть раненый

Уточняется, что в результате инцидента ранения получил 13-летний мальчик. Как сообщили в полиции, военнослужащий самовольно оставил военную часть, а затем спровоцировал ссору с детьми рядом с лицеем. Правоохранители уже задержали нарушителя порядка.