Индекс Мосбиржи отыграл июльский провал

Тем не менее многие эмитенты смогли порадовать инвесторов. 3 августа котировки Сбербанка закрыли полностью дивидендный гэп, достигнув 279 ₽, с 18 июля они подорожали на 13%. В безусловных лидерах последних трех недель оказались акции компании «Сегежа»: за день они выросли на 24%, с 17 июля — больше чем на 100%. Впрочем, они вернулись лишь к значениям конца июня. Похожая ситуация наблюдается и с акциями ГК «Самолет», которые с начала года также были аутсайдерами и подешевели в пять раз, обновляя исторические минимумы, за две недели они выросли в полтора раза, до 380 ₽ Участники рынка отмечают, что резкий рост котировок по многим ценным бумагам объясняется продолжающимся закрытием коротких позиций, а также активной игрой спекулянтов.