Синоптик рассказала, какие регионы России накроет жара до +36 градусов

Ранее Life.ru писал, что в жаркую погоду головная боль может быть не только реакцией на высокую температуру, но и признаком серьёзных нарушений в работе организма. Врач-невролог Александр Комаров рассказал, какие механизмы вызывают это состояние, в каких случаях оно требует особого внимания и как правильно действовать, чтобы облегчить самочувствие и не пропустить опасные симптомы.