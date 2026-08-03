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Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер принесли сборной России седьмую медаль ЧЕ

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами ЧЕ в синхронных прыжках.

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами ЧЕ в синхронных прыжках.

Кузнецов и Шлейхер принесли России седьмую медаль турнира. Золото в произвольной программе групп получили российские синхронистки.

Атлеты из России участвуют в ЧЕ под нейтральным флагом.

Турнир проводится в Париже, он завершится в середине августа.

Читайте материал «Российские синхронистки выиграли в акробатической группе в ходе юниорского ЧЕ».

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