Прыгуны в воду Кузнецов и Шлейхер принесли сборной России седьмую медаль ЧЕ

Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами ЧЕ в синхронных прыжках.
Кузнецов и Шлейхер принесли России седьмую медаль турнира. Золото в произвольной программе групп получили российские синхронистки.
Атлеты из России участвуют в ЧЕ под нейтральным флагом.
Турнир проводится в Париже, он завершится в середине августа.
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