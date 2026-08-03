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Стало известно, где россияне отдыхают чаще всего

Турэксперт Ромашкин: больше половины россиян предпочитают пляжный отдых.

Источник: Комсомольская правда

Туроператоры зафиксировали перераспределение спроса на отдых в России из-за нескольких факторов. Об этом mk.ru рассказал турэксперт Сергей Ромашкин.

«Что касается внутреннего туризма, мы выделяем четыре основных блока поездок. 55% поездок приходится на пляжный отдых. Если это не Крым, то Анапа. Если не Калининград, то, может быть, Азовское море или Каспийское», — сказал он.

По его словам, вторыми по популярности у соотечественников стали экскурсионные поездки: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Золотое кольцо. Затем следует медицинский туризм, санатории. Лидером здесь остаются Кавминводы. А также привлекателен россиянам и активный туризм: Карелия, Алтай, Байкал, Камчатка, все регионы Кавказа, где фаворитом остается Дагестан.

KP.RU сообщил, что российские туристы все чаще интересуются ранее нишевым форматам путешествий по стране. Сегодня они обретают новую популярность.

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