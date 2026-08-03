Финалисты «Большой перемены» встретили президента овациями и стали кричать «Путин»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 3 августа, посетил Красноярск, где принял участие в торжественной церемонии закрытия финала всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Один из школьников громко выкрикнул его фамилию.
Этот возглас тут же подхватили все присутствующие в зале, начав скандировать «Путин!». Глава государства улыбнулся и поблагодарил детей за такой теплый и эмоциональный прием. Перед этим Путин вышел на сцену и в неформальной обстановке несколько раз перекинулся футбольным мячом.
Затем он обратился к собравшимся в зале участникам, отметив, что ему очень приятно встретиться с молодыми людьми, которые смогли проявить свои таланты и способности. По итогам конкурса победителями стали 300 учеников. Их главный приз — возможность отправиться в «Путешествие мечты» через всю страну, передает РИА Новости.
Ранее Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод. Там глава государства осмотрел новый пассажирский самолет МС-21−310, созданный исключительно из российских комплектующих и систем.