Финалисты «Большой перемены» встретили президента овациями и стали кричать «Путин»

Этот возглас тут же подхватили все присутствующие в зале, начав скандировать «Путин!». Глава государства улыбнулся и поблагодарил детей за такой теплый и эмоциональный прием. Перед этим Путин вышел на сцену и в неформальной обстановке несколько раз перекинулся футбольным мячом.