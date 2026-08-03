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Волгоградский «Ротор» проиграл в выездном матче московскому «Велесу»

3 августа поражением закончилась для волгоградского «Ротора» встреча с московским «Велесом». Сине-голубые не смогли.

3 августа поражением закончилась для волгоградского «Ротора» встреча с московским «Велесом». Сине-голубые не смогли во втором тайме развить завоёванное преимущество.

На 67-й минуте Кирилл Корольков продавил Георгия Юдинцева и отдал пас на Захара Тарасенко, который не оставил шансов Никите Чагрову. Этот момент стал переломным. Хозяева сравнивают счёт — 1:1. Вырваться вперёд москвичам удалось уже на исходе матча. Соперники волгоградцев захватили инициативу на поле, и на 84-й минуте Артур Мурза забивает для «Велеса» второй гол.

Отметим, оправится от удара сине-голубые уже не смогли. Выездное поражение «Ротора» — 1:2.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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