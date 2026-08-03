Звезда «Горько» Мазунина раскрыла подноготную шоу-бизнеса

Актриса Валентина Мазунина, которую хорошо знают по фильмам и сериалам «Горько», «Реальные пацаны», рассказала, как ей живётся в шоу-бизнесе. По словам актрисы, приехавшей в Москву из провинции, в столичном шоу-бизнесе все не так однозначно. Нюансы — на видео.