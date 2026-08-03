Сергей Жуков раскрыл, как ведёт себя с женой: «Столько дебилизма я сделал»

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков- образцовый семьянин. В браке с бывшей участницей группы «Сливки» Региной Бурд он уже почти 20 лет, у них родилось четверо детей. По словам артиста, один из секретов крепких отношений- удивлять свою женщину. Сергей уверен, что его в этом вопросе не переплюнуть. Подробностями Жуков поделился с журналистами.