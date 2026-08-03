В Волгоградской области объявили беспилотную опасность

ВОЛГОГРАД, 3 авг — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Беспилотная опасность» на территории Волгоградской области объявлена в 21.47 3 августа 2026 года… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности«, — говорится в сообщении в региональном канале РСЧС на платформе “Макс”.
Отмечается, что гражданам рекомендовано находиться в комнате без окон или коридоре между капитальными стенами, не пользоваться лифтом до отмены беспилотной опасности.
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