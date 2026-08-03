Экс-супруга Галустяна высказалась о его браке и поделилась взглядом на отношения

— Якобы женщина должна быть покорна и скромна. Тактична — да, образованна, нежна, чутка, с добрым сердцем. Но не скромна и не повинна. Можно оголиться так, что это будет вкусно и деликатно. Скромность украшает в том случае, если других качеств нет. То же касается и покорности. А как же кавказские страсти при конфликте? Если их нет — это же скукота, — сказала женщина.