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Экс-супруга Галустяна высказалась о его браке и поделилась взглядом на отношения

Виктория Галустян, бывшая супруга шоумена Михаила Галустяна, дала интервью, в котором отреагировала на новости о свадьбе артиста с визажисткой Лилией Киосе. Она также рассказала о своих методах преодоления трудностей и изменившемся взгляде на институт брака.

Виктория Галустян, бывшая супруга шоумена Михаила Галустяна, дала интервью, в котором отреагировала на новости о свадьбе артиста с визажисткой Лилией Киосе. Она также рассказала о своих методах преодоления трудностей и изменившемся взгляде на институт брака.

Михаил Галустян в 2024 голу официально развелся с Викторией Галустян. Недавно стало известно, что 46-летний артист вступил в брак с Лилией Киосе. По данным источников, пара зарегистрировала свои отношения в конце июня и уже планирует пополнение в семье.

Сам Михаил Галустян недавно опубликовал заявление, в котором попытался пресечь спекуляции в СМИ. Он подчеркнул, что не намерен обсуждать детали личной жизни, но подтвердил, что развод был тяжелым решением, и они с Викторией честно пытались сохранить семью ради двух общих дочерей Эстеллы и Элины.

Комик уточнил хронологию событий: его нынешняя жена появилась в его жизни спустя два года после развода, в 2026 году. До этого она посещала его дом исключительно в рабочих целях как художник по гриму, и их романтические отношения начались только после того, как их снова свела судьба.

Виктория Галустян, которая работает в сфере психологии, поделилась своим профессиональным и личным опытом преодоления кризисов. Она посоветовала помнить, что у любой сложной ситуации есть стадия «год спустя», когда острота переживаний спадает.

По ее словам, она сама придерживается этого правила и всегда готова выслушать и поддержать близких людей в трудные периоды. Кроме того, бывшая супруга артиста призналась, что перестала воспринимать брак как нечто вечное. Она также высказалась против устаревших стереотипов о роли женщины.

— Якобы женщина должна быть покорна и скромна. Тактична — да, образованна, нежна, чутка, с добрым сердцем. Но не скромна и не повинна. Можно оголиться так, что это будет вкусно и деликатно. Скромность украшает в том случае, если других качеств нет. То же касается и покорности. А как же кавказские страсти при конфликте? Если их нет — это же скукота, — сказала женщина.

Ранее Михаил Галустян поделился с подписчиками кадрами из романтической поездки в Санкт-Петербург вместе со своей возлюбленной Лилией Киосе. Пара на видео прогуливается по рекам и каналам Северной столицы.