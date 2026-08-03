В Волгоградской области 3 августа объявлена беспилотная опасность

Вечером 3 августа в Волгоградской области объявлена опасность атаки беспилотников ВСУ. Соответствующую рассылку в 21:47 начало МЧС России из-за фиксации дронов в воздушном пространстве вблизи региона.
— Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб — 112, — говорится в сообщениях, рассылаемых спасателями в ведомственном приложении.
Фото из архива ИА «Высота 102».
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