Трамп: США и Иран обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе

«Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие. Это будет первым этапом», — сообщил американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме.
Как заявил Трамп, США не позволят Ирану взимать сборы за проход судов через Ормузский пролив. При этом, по словам президента, сам Вашингтон мог бы это сделать.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран не намерен открывать Ормузский пролив. Как заявило агентство Fars, исламская республика опровергла наличие соглашения между Тегераном и Вашингтоном об открытии акватории. В Иране также назвали ложными заявления Трампа о якобы намечающемся урегулировании.
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