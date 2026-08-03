Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт обвинила посла Украины в Германии Алексея Макеева во вмешательстве в предстоящие земельные выборы. Об этом политик написала в социальной сети X.
Так Вагенкнехт отреагировала на интервью Макеева газете Die Welt. Дипломат заявил, что некоторые немецкие партии якобы «каждое утро получают указания из Москвы». В первую очередь он имел в виду BSW и «Альтернативу для Германии».
«Украинский посол полностью потерял чувство меры. Вероятно, он считает, что если Украина может взорвать важнейший для немцев трубопровод энергоснабжения без каких-либо последствий, то ей позволено и открыто вмешиваться в наши выборы», — заявила Вагенкнехт.
Она назвала тон Макеева наглым на фоне миллиардов евро, которые Киев получает от немецких налогоплательщиков. Политик подчеркнула, что среди них есть и избиратели партий, которые украинский посол фактически объявил недопустимыми.
Вагенкнехт также обвинила правительство ФРГ в том, что интересы Украины для него стали важнее собственных граждан. По ее словам, немцы вынуждены расплачиваться за продолжение конфликта, в том числе ростом цен на топливо.
Осенью в Германии пройдут выборы в Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Голосование назначено на 6 и 20 сентября.
Немногим ранее KP.RU рассказал, что АдГ получила реальный шанс впервые сформировать земельное правительство. Особенно сильны позиции партии в Саксонии-Анхальт, где ей прочат победу на сентябрьских выборах. Эксперты допустили, что успех АдГ может усилить давление на канцлера Фридриха Мерца.
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