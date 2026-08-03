Стало известно, как выбрать красивую и долговечную школьную форму

Для учеников младшей школы лучше подбирать форму свободного кроя. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер Александра Домрачева.
«В младшей школе лучше выбирать модели свободного кроя — так одежда дольше остается комфортной по мере роста ребенка», — сказала эксперт.
По ее словам, перед покупкой следует осмотреть фурнитуру вещей и проверить, насколько легко работает молния, а кнопки не требуют чрезмерного усилия.
Такж дизайнер рекомендовала родителям собрать капсулу, в которой вещи сочетаются между собой и используются по очереди.
Телеканал «Царьград» сообщил, что школа не вправе отстранить ученика от учебного процесса из-за отсутствия одежды определенного образца. Важным является опрятная одежда и ее соответствие общепринятым нормам делового стиля.