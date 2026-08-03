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Стало известно, как выбрать красивую и долговечную школьную форму

Дизайнер Домрачева посоветовала покупать школьную форму свободного кроя.

Источник: Комсомольская правда

Для учеников младшей школы лучше подбирать форму свободного кроя. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер Александра Домрачева.

«В младшей школе лучше выбирать модели свободного кроя — так одежда дольше остается комфортной по мере роста ребенка», — сказала эксперт.

По ее словам, перед покупкой следует осмотреть фурнитуру вещей и проверить, насколько легко работает молния, а кнопки не требуют чрезмерного усилия.

Такж дизайнер рекомендовала родителям собрать капсулу, в которой вещи сочетаются между собой и используются по очереди.

Телеканал «Царьград» сообщил, что школа не вправе отстранить ученика от учебного процесса из-за отсутствия одежды определенного образца. Важным является опрятная одежда и ее соответствие общепринятым нормам делового стиля.