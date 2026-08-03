В районе Верхнего озера горит особняк

В Калининграде в пер. Грибоедова горит частный дом, огонь хватил площадь в 80 «квадратов». Об этом «Клопс» сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального МЧС в понедельник, 3 августа.
Как уточнили в МЧС, горит крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой. На месте работают 28 человек при поддержке 7 спецмашин, Пострадавших нет, спасатели эвакуировали из дома 24 жителя, в том числе 6 детей. Причины возгорания уточняются.
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