В районе Верхнего озера горит особняк

Как уточнили в МЧС, горит крыша двухэтажного многоквартирного жилого дома с мансардой. На месте работают 28 человек при поддержке 7 спецмашин, Пострадавших нет, спасатели эвакуировали из дома 24 жителя, в том числе 6 детей. Причины возгорания уточняются.