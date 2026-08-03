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Отец Евгения Кунгурова Виктор считает, что сына могли убить ударом по голове

Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров полагает, что его сына могли убить ударом по голове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова.

Отец оперного певца Евгения Кунгурова Виктор Кунгуров полагает, что его сына могли убить ударом по голове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Черноусова.

— Мы с Виктором Евгеньевичем предполагаем, что произошел конфликт, и в этой нервозной ситуации кто‑то мог ударить Кунгурова тупым твердым предметом, причинив смертельную черепно‑мозговую травму… Мы не утверждаем точно, что смерть наступила от этого удара. Могло наступить предсмертное состояние, — пояснил юрист.

По мнению отца вокалиста и его адвоката, затем было инсценировано самоубийство. Черноусов подчеркнул, что черепно-мозговая травма значительно отличается от других повреждений, полученных Кунгуровым. Именно это стало основой для версии об убийстве, говорится в материале.

Тело певца нашли под окнами дома на Зоологической улице 8 апреля 2024 года. Незадолго до смерти Кунгуров оставил жене послание, в котором написал о желании уйти из жизни. В феврале этого года отец певца заявил, что не верит в версию о самоубийстве сына. Следователи провели проверку, после которой возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Кунгурова-младшего.

В начале июня отца оперного певца признали потерпевшим по делу о доведении до самоубийства сына.