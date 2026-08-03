Отец Евгения Кунгурова Виктор считает, что сына могли убить ударом по голове

Тело певца нашли под окнами дома на Зоологической улице 8 апреля 2024 года. Незадолго до смерти Кунгуров оставил жене послание, в котором написал о желании уйти из жизни. В феврале этого года отец певца заявил, что не верит в версию о самоубийстве сына. Следователи провели проверку, после которой возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства Кунгурова-младшего.