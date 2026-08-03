Генпрокуратура признала голландский Dalan Fund нежелательной организацией

В ведомстве отметили, что фонд был создан в 2024 году для реализации программ и проектов в правозащитной области. «В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества (“международное общественное движение ЛГБТ” признано в России экстремистским и запрещено в РФ) и СМИ антироссийской направленности», — заявили в Генпрокуратуре.