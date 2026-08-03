Депутат Вегнер заявил, что уральский ученый Зезин был убит

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер заявил, что уральский ученый, член-корреспондент РАН Никита Зезин, был убит. Об этом парламентарий сказал в комментарии ИС «Вести».
Вегнер рассказал, что после конфликта на опытных полях разговаривал с ученым по телефону. По его словам, Зезин находился в тяжелом эмоциональном состоянии и особенно болезненно воспринял то, что его избили на глазах у детей и сотрудников.
«Знаете, некоторые корреспонденты сейчас пишут, что он умер от болезни сердца. Не умер он от болезни сердца. Я хочу, чтобы об этом все знали. Его убили, убили», — заявил депутат.
По мнению Вегнера, пережитое унижение могло спровоцировать инфаркт. Зезин скончался в больнице 22 июля — через девять дней после нападения.
Тем временем двое фигурантов дела обжаловали свой арест. Их обвиняют в хулиганстве и держат в СИЗО. Следствие устанавливает, связана ли смерть ученого с нападением. Если такая связь будет доказана, обвинение могут переквалифицировать на более тяжкую статью.