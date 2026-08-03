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Врач Гончар посоветовала отказаться от употребления белого хлеба

Эндокринолог Виктория Гончар назвала белый хлеб из пшеничной муки практически бесполезным продуктом.

Источник: Аргументы и факты

Привычный белый хлеб из пшеничной муки является практически бесполезным продуктом и может приводить к набору лишнего веса. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала эндокринолог и гастроэнтеролог Виктория Гончар.

Она отметила, что высокая температура при выпечке уничтожает остатки полезных веществ, оставляя в составе лишь быстрые углеводы и крахмал.

Более полезной альтернативой специалист считает черный хлеб, который отличается меньшей калорийностью и богатым составом. Этот продукт содержит ценные аминокислоты и клетчатку, необходимые для правильной работы кишечника и поддержания желудочно-кишечного тракта.

Мультизерновые и цельнозерновые сорта также сохраняют витамины и клетчатку благодаря использованию неочищенных зерен. Однако врач рекомендует употреблять их с осторожностью из-за грубой текстуры, способной навредить людям с чувствительным желудком.

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