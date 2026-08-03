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«Дед разбушевался»: Мизулина показала видео с прогулки с недовольным SHAMAN

Мизулина опубликовала видео с семейной прогулки с SHAMAN и назвала его дедом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина показала видео с прогулки со своим супругом с певцом SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Кадрами она поделилась в личном канале в мессенджере MAX.

«Дед разбушевался», — с иронией написала Мизулина в комментарии к публикации.

На видео глава Лиги безопасного интернета улыбаясь говорит исполнителю «Давай, нуди», после чего артист начинает недовольно говорить о записи контента во время прогулки.

«Мы вышли погулять, ты кружки какие-то записываешь. Погода классная, а ты вечно вот это вот под руку. Гуляем спокойно, и так редко удается, а тут опять “давай кружок”, — говорит SHAMAN в видео по улыбку Мизулиной.

В самом конце артист, махнул рукой, закончил высказывание словами «Вырубай это!», после чего запись обрывается.

Ранее KP.RU сообщал, что SHAMAN показал, как сжигает свои кожаные штаны в русской печи. Таким необычным способом Дронов объявил об отказе от этого элемента сценического образа.

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