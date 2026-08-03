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Цены на бензин АИ-92 в Крыму снизят до 100 рублей

В Крыму ввели ряд мер поддержки для основных сетевых операторов топливного рынка. Это приведет к снижению цен на бензин со вторника, 4 августа. Об этом рассказал губернатор Сергей Аксенов.

В Крыму ввели ряд мер поддержки для основных сетевых операторов топливного рынка. Это приведет к снижению цен на бензин со вторника, 4 августа. Об этом рассказал губернатор Сергей Аксенов.

По его словам, на некоторых автозаправочных станциях цена на бензин марки АИ-92 не превысит 100 рублей за литр. Кроме того, в течение примерно двух недель ожидается снижение цен на бензин марки АИ-95 и дизельное топливо, которые также должны остаться в пределах 100 рублей за литр.

— Работа по стабилизации ситуации в нашем регионе по всем направлениям ведется при поддержке президента, еженедельно докладываю ему о положении дел в Крыму. Мы, со своей стороны, также поддерживаем лидера, который принимает верные решения, ставит четкие цели и задачи, — говорится в его Telegram-канале.

25 июля заместитель председателя кабинета министров России Александр Новак заявил, что разрешение выпускать бензин экологического класса «Евро-3» является временной мерой. Он подчеркнул, что власти страны пошли на этот шаг для покрытия текущего дефицита и обеспечения внутреннего рынка топливом.

Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским нефтеперерабатывающим заводам. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «Вечерняя Москва» рассказала, действительно ли в России наступил топливный кризис.

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