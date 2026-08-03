Цены на бензин АИ-92 в Крыму снизят до 100 рублей

— Работа по стабилизации ситуации в нашем регионе по всем направлениям ведется при поддержке президента, еженедельно докладываю ему о положении дел в Крыму. Мы, со своей стороны, также поддерживаем лидера, который принимает верные решения, ставит четкие цели и задачи, — говорится в его Telegram-канале.