Эндокринолог Атрахов назвал самые вредные завтраки

Врач отметил, что покупные мюсли, растворимые каши и сладкие батончики содержат мало клетчатки, поэтому их необходимо дополнять свежими овощами или фруктами. Бутерброды с колбасой или ветчиной, а также яичница с беконом повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из-за скрытых жиров и канцерогенов.