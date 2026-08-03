Эндокринолог Атрахов назвал самые вредные завтраки

Популярные среди россиян варианты завтрака часто оказываются вредными для здоровья из-за высокого содержания сахара, соли и опасных добавок. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эндокринолог Илья Атрахов.
Врач отметил, что покупные мюсли, растворимые каши и сладкие батончики содержат мало клетчатки, поэтому их необходимо дополнять свежими овощами или фруктами. Бутерброды с колбасой или ветчиной, а также яичница с беконом повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний из-за скрытых жиров и канцерогенов.
Специалист также предостерег от употребления свежевыжатых соков, смузи и крепкого кофе на голодный желудок. Эти напитки могут нарушить водный баланс и вызвать дискомфорт, а свежая сдоба способна спровоцировать ощущение тяжести.
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