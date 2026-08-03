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В Крыму зафиксируют цену на бензин АИ-92

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о системной работе с руководством Крыма по стабилизации цен на топливном рынке.

Источник: Magnific

На заправках Крыма стоимость бензина марки АИ-92 будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, это произойдет 4 августа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«С завтрашнего дня на АЗС компаний “ТЭС” и “АТАН” стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр», — написал Михаил Развожаев в Max.

Он добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Губернатор подчеркнул, что ведется системная работа с руководством Крыма по стабилизации цен на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что на заправках в Омской области сняли лимиты на продажу топлива, введенные в июне.

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