В Крыму зафиксируют цену на бензин АИ-92

На заправках Крыма стоимость бензина марки АИ-92 будет зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр, это произойдет 4 августа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«С завтрашнего дня на АЗС компаний “ТЭС” и “АТАН” стоимость бензина марки АИ-92 будет снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр», — написал Михаил Развожаев в Max.
Он добавил, что до середины августа планируется привести к аналогичному порогу АИ-95 и дизельное топливо. Губернатор подчеркнул, что ведется системная работа с руководством Крыма по стабилизации цен на топливном рынке.
Ранее сообщалось, что на заправках в Омской области сняли лимиты на продажу топлива, введенные в июне.