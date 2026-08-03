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В Москве открылся V Международный транспортный саммит

3 августа в Москве открылся V Международный транспортный саммит, который собрал рекордное число зарубежных участников — более 200 делегатов из 43 стран и 61 города мира.

3 августа в Москве открылся V Международный транспортный саммит, который собрал рекордное число зарубежных участников — более 200 делегатов из 43 стран и 61 города мира.

Познакомиться с достижениями Московского транспорта и обменяться опытом приехали участники из стран СНГ, с Южного Кавказа, Балкан, Ближнего Востока, из Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

— Сейчас 80 процентов продаж билетов происходят онлайн, и более 900 тысяч пассажиров оплачивают проезд по биометрии, — рассказал зарубежным гостям первый заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов.

Он поделился и другими успехами столицы в транспортной сфере.

— Интервал между поездами метро у нас один из лучших в мире — полторы минуты, — добавил Латыпов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в свою очередь отметил, что развитие транспорта напрямую отражается на качестве жизни москвичей и экономике города.

— За последние годы в Москве был реализован беспрецедентный по масштабам объем строительства транспортной инфраструктуры. В действующей Адресной инвестиционной программе строительство метро, дорог, сопутствующей инфраструктуры составляет более половины от всего объема, — сообщил он. — Каждый месяц мы открываем новые строительные площадки и на этом не останавливаемся.

В рамках саммита подписано 19 документов о сотрудничестве между Москвой и городами-партнерами. Ключевым событием стало подписание Меморандума о сотрудничестве между правительством Москвы и правительством индийского штата Андхра-Прадеш с населением 53,5 миллиона человек.

— Я третий раз в Москве. Вчера проехал на трамвае, спустился в московское метро. На мой взгляд, здесь удобная транспортная система, — поделился глава исполнительной администрации муниципальной корпорации Вишакхапатнама провинции Андхра-Прадеш Кетан Гарг.

Он отметил, что Индии интересен опыт Москвы по внедрению мультимодального транспорта (система, при которой можно последовательно использовать несколько видов транспорта. — «ВМ»).

А замдиректора по управлению дорогами города Кампала в Уганде Джейкоб Биямукама восхитился столичной системой оплаты по биометрии.

Зарубежные гости также посетят цифровую станцию «Марьина Роща», электродепо «Аминьевское», Центр перспективных разработок Московского транспорта и Ситуационный центр ЦОДД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

— Саммит с каждым годом собирает все больше участников и уверенно укрепляет свой статус ведущей отраслевой площадки для обмена опытом. В 2026 году мы представляем здесь результаты работы в рамках Стратегии развития Московского транспорта и вместе с коллегами из разных стран и регионов ищем ответы на глобальные вызовы в сфере городской мобильности. Такой диалог позволяет выстраивать партнерство, делиться лучшими практиками.

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