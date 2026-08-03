В Москве открылся V Международный транспортный саммит

— Саммит с каждым годом собирает все больше участников и уверенно укрепляет свой статус ведущей отраслевой площадки для обмена опытом. В 2026 году мы представляем здесь результаты работы в рамках Стратегии развития Московского транспорта и вместе с коллегами из разных стран и регионов ищем ответы на глобальные вызовы в сфере городской мобильности. Такой диалог позволяет выстраивать партнерство, делиться лучшими практиками.