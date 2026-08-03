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Зоопсихолог Ершова объяснила, почему кошкам не нравятся закрытые двери

Зоопсихолог Оксана Ершова заявила, что закрытая дверь в доме означает для кошки потерю контроля.

Источник: Аргументы и факты

Закрытые двери в квартире вызывают у кошек сильную тревогу и мешают им полноценно контролировать свою территорию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала зоопсихолог Оксана Ершова.

Она объяснила, что кошки воспринимают жилое пространство как собственные владения, которые должны оставаться полностью доступными и предсказуемыми. Внезапное ограничение доступа к отдельным комнатам нарушает этот привычный порядок и провоцирует у животных серьезный стресс.

Особенно остро на изолированные помещения реагируют тревожные питомцы и особи с выраженным территориальным инстинктом. Любое искусственное ограничение доступа автоматически повышает интерес кошки к происходящему за преградой и заставляет ее требовать открытия прохода.

Многие животные воспринимают закрытую дверь как потерю контроля над общей ситуацией в доме. Питомец может долго царапать полотно и громко мяукать, но после открытия комнаты тут же теряет интерес и спокойно уходит по своим делам.

Подобное поведение считается абсолютно нормальным для активных и хорошо себя чувствующих животных. Чрезмерно острые реакции на изоляцию в сочетании с плохим аппетитом могут указывать на хронический стресс или скрытые заболевания, поэтому в таких случаях необходимо показать питомца ветеринару.

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