Эксперт Абравитова: одиночество может стать причиной ранней смерти

Жизнь в одиночестве запускает разрушительные физиологические и поведенческие процессы, повышая вероятность ранней смерти и риск развития тяжелых психических заболеваний. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала психолог Марианна Абравитова.
Она отметила, что особенно сильно этот процесс затрагивает женщин среднего возраста. Риск смертности у страдающих от хронического одиночества представительниц этой группы достигает 15%, тогда как у имеющих постоянное общение он составляет лишь 5%.
По словам Абравитовой, постоянный стресс вынуждает организм действовать по первобытному принципу и провоцирует непрерывную выработку кортизола. Этот гормон запускает цепочку воспалений, ослабляет клеточный иммунитет и многократно увеличивает вероятность инфарктов, инсультов и гипертонии.
Ситуация усугубляется тем, что одинокие люди чаще ведут малоподвижный образ жизни, хуже питаются и злоупотребляют вредными привычками. Изоляция меняет работу тела на физиологическом уровне и в два раза повышает шансы столкнуться с деменцией или болезнью Альцгеймера, заключила эксперт.
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