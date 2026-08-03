Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Абравитова: одиночество может стать причиной ранней смерти

Психолог Марианна Абравитова заявила, что одиночество негативно влияет на здоровье женщин среднего возраста.

Источник: Аргументы и факты

Жизнь в одиночестве запускает разрушительные физиологические и поведенческие процессы, повышая вероятность ранней смерти и риск развития тяжелых психических заболеваний. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» рассказала психолог Марианна Абравитова.

Она отметила, что особенно сильно этот процесс затрагивает женщин среднего возраста. Риск смертности у страдающих от хронического одиночества представительниц этой группы достигает 15%, тогда как у имеющих постоянное общение он составляет лишь 5%.

По словам Абравитовой, постоянный стресс вынуждает организм действовать по первобытному принципу и провоцирует непрерывную выработку кортизола. Этот гормон запускает цепочку воспалений, ослабляет клеточный иммунитет и многократно увеличивает вероятность инфарктов, инсультов и гипертонии.

Ситуация усугубляется тем, что одинокие люди чаще ведут малоподвижный образ жизни, хуже питаются и злоупотребляют вредными привычками. Изоляция меняет работу тела на физиологическом уровне и в два раза повышает шансы столкнуться с деменцией или болезнью Альцгеймера, заключила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Сергеева назвала опасные последствия хронического стресса.