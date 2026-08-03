Яна Рудковская поддержала Диму Билана после скандала с высокой сценой

Артист вспомнил концерт в Москве, который был обеспечен победой Билана на Евровидении в 2008 году. По его словам, несмотря на достаточное количество оборудования в стране, для того шоу все, включая специалистов, привлекалось из-за границы. Лоза отметил, что это делали для того, чтобы «не опозориться, доверив мероприятие своим специалистам», поскольку трансляция тогда шла на весь мир. По мнению Лозы, в этом случае «понты дороже денег» и о зрителях никто и никогда не думает.