Яна Рудковская поддержала Диму Билана после скандала с высокой сценой

Телеведущая Яна Рудковская поддержала певца Диму Билана после скандала с шестиметровой сценой на его концерте. Свое обращение к артисту она опубликовала в социальных сетях.
Она отметила, что, несмотря на поднявшийся в Сети шум вокруг сцены, во время выступления никто не покинул шоу.
— Это новый шаг в истории шоу в России. Никто и никогда не делал таких масштабных постановок и таких полетов над зрителями здесь, в России, и глупо было бы это не признать. Ни один зритель не покинул твое шоу, ни один! И это зафиксировано! А факты — вещь упрямая, — сказала Рудковская.
1 августа в Telegram-канале Рудковская также опубликовала большой текст, в котором выразила восхищение концертом Билана. По ее словам, это было «Мега-шоу Мега-артиста». Она заявила, что с таким артистом, как Билан, не сравнятся даже знаменитые The Weeknd, Канье Уэст, Тейлор Свифт и Джастин Тимберлейк.
— Такого крутого стейдж-дизайна не было ни у кого, это просто адронный коллайдер по масштабу! Такого никто не делал! Три тысячи метров экранов. В это невозможно поверить, — говорится в публикации.
Восторга Рудковской не разделил певец Юрий Лоза.
Артист вспомнил концерт в Москве, который был обеспечен победой Билана на Евровидении в 2008 году. По его словам, несмотря на достаточное количество оборудования в стране, для того шоу все, включая специалистов, привлекалось из-за границы. Лоза отметил, что это делали для того, чтобы «не опозориться, доверив мероприятие своим специалистам», поскольку трансляция тогда шла на весь мир. По мнению Лозы, в этом случае «понты дороже денег» и о зрителях никто и никогда не думает.
31 июля на «ВТБ Арене» состоялся концерт Димы Билана «Твой № 1». Однако часть посетителей осталась недовольна шоу: вместо привычной сцены их ждала слишком высокая платформа, из-за чего многим попросту не было видно артиста. В личном блоге Билан отреагировал на критику.