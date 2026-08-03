Магия числа «3»: где в Москве встречаются сказочные тройственные союзы

Третье число есть в каждом месяце. Но только в последней части лета оно особенное: 3 августа считается неофициальным днем числа «Три». Число это абсолютно магическое. Чтобы убедиться в этом, необязательно перечитывать легендарный роман Дюма или не менее известную детскую сказку про поросят. Достаточно пройтись по улицам Москвы. Тут вам и три богатыря, и три руки…. А завершить «числовую» прогулку стоит, конечно же, на площади Трех вокзалов. Как это и сделал наш фотокор.