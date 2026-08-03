Иран подтвердил, что планировал атаковать три объекта на Украине

Тегеран действительно планировал нанести удары по трем объектам на территории Украины. Однако атака была отменена после извинений со стороны Киева за инцидент с иранским судном. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил военный советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи.
— Мы были готовы нанести удар по трем объектам на Украине, но отменили атаку после извинений Украины, — заявил он.
Однако Резаи подчеркнул, что Киеву все же нужно понести ответственность за свои действия, передает агентство Fars.
Министерство иностранных дел Ирана 25 июля объявило о нападении на торговое судно исламской республики в акватории Каспийского моря. Иран заявил, что удар был нанесен Украиной с нарушением международных норм.
Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИД заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.
The New York Times со ссылкой на иранских и западных чиновников писала, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту в ответ на атаку на иранское судно, однако дипломатические усилия позволили избежать эскалации.
За день до появления публикации глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил своему коллеге с Украины Андрею Сибиге о необходимости компенсировать ущерб, нанесенный при ударе по судну в акватории Каспийского моря.