Иран подтвердил, что планировал атаковать три объекта на Украине

Позже Иран заявил, что оставляет за собой право на ответ Украине. В иранском МИД заявили, что действия Киева говорят о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится распространить огонь войны и небезопасности.