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«Срезать плесень бесполезно»: волгоградцев предупредили об опасности хлеба

Эксперт рассказала, чем опасен хлеб с плесенью.

В условиях роста цен на продукты правильное хранение хлеба становится не только вопросом безопасности, но и способом сберечь семейный бюджет. Об опасности употребления заплесневевшего хлеба и правилах его хранения рассказала замдиректора по развитию НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина.

По словам эксперта, срезать заплесневелую корку и съедать оставшийся мякиш категорически запрещено. Плесневые грибы образуют невидимые нити, которые пронизывают весь продукт насквозь, выделяя опасные микотоксины с канцерогенным эффектом, повышающие риски онкологии и пищевых отравлений.

Специалист отметила, что ржаной хлеб хранит свежесть дольше пшеничного, а продлить его жизнь поможет хранение в холодильнике или использование деревянной хлебницы. Для регулирования влажности в хлебницу рекомендуют положить кусочек сахара или сухарик при сырости, либо дольку яблока, если воздух слишком сухой.

Внимательное отношение к запаху и внешнему виду выпечки поможет избежать неоправданных рисков, — предупреждает «РГ».

Ранее гастроэнтеролог Садыков предупредил об опасности фиников.