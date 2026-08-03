«Срезать плесень бесполезно»: волгоградцев предупредили об опасности хлеба

Специалист отметила, что ржаной хлеб хранит свежесть дольше пшеничного, а продлить его жизнь поможет хранение в холодильнике или использование деревянной хлебницы. Для регулирования влажности в хлебницу рекомендуют положить кусочек сахара или сухарик при сырости, либо дольку яблока, если воздух слишком сухой.