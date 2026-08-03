В NASA назвали штатной подготовку к миссии Crew-13 к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Подготовка к отправке на Международную космическую станцию (МКС) экипажа миссии Crew-13, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников, проходит в штатном режиме, запуск корабля Crew Dragon Grace с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида планируется осуществить не ранее 12 сентября. Об этом заявила Дана Вайгел, курирующая в NASA программы на низкой околоземной орбите.
«Подготовка к запуску в середине сентября идет хорошо. Мы нацелены на то, чтобы осуществить его не ранее 12 сентября», — сказала она на брифинге для журналистов в Хьюстоне в штате Техас. «Мы не фиксируем каких-либо серьезных проблем, касающихся этой миссии», — добавила она. Представитель NASA также отметила: «Экипаж Crew-13 совершит полет на борту корабля Crew Dragon Grace. Это будет второй для него полет». Первый, по ее словам, состоялся в 2025 году.
Вайгел уточнила, что отправка упомянутой миссии на МКС должна содействовать, в частности, проведению медико-биологических исследований, направленных на разработку методов лечения болезней сердца, а также болезни Паркинсона.
Вместе с Тетерятниковым на орбитальную станцию отправятся астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Тетерятников и Кутрик вошли в состав экипажа в качестве специалистов миссии Crew-13, Уоткинс будет исполнять обязанности командира, а Дилейни — пилота.