В NASA назвали штатной подготовку к миссии Crew-13 к МКС

«Подготовка к запуску в середине сентября идет хорошо. Мы нацелены на то, чтобы осуществить его не ранее 12 сентября», — сказала она на брифинге для журналистов в Хьюстоне в штате Техас. «Мы не фиксируем каких-либо серьезных проблем, касающихся этой миссии», — добавила она. Представитель NASA также отметила: «Экипаж Crew-13 совершит полет на борту корабля Crew Dragon Grace. Это будет второй для него полет». Первый, по ее словам, состоялся в 2025 году.