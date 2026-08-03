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Шлейхер отметил, что не испытывает к себе негатива на ЧЕ в Париже

Российский прыгун в воду завоевал серебряную награду на турнире во Франции.

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Иностранные спортсмены относятся к россиянам на чемпионате Европы по водным видам спорта так же, как раньше. Об этом журналистам рассказал российский прыгун в воду Никита Шлейхер.

Шлейхер и Евгений Кузнецов завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина, уступив только представителям Германии.

«Хотелось, конечно, золото. Ехали сюда за ним, но серебро тоже неплохо, прошли без каких-либо серьезных помарок, это хорошо, работаем дальше, — сказал Шлейхер. — У меня впереди прыжки с вышки в синхроне и три метра индивидуалка».

«Сильно ничего не изменилось с прошлого раза. Чуть организация [изменилась] — туда ходи, сюда не ходи, все остальное то же самое. Конечно, еще смена поколений у некоторых стран, но многие люди остались. Все то же самое, нет какого-то отторжения», — добавил Шлейхер.

Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.

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