Шлейхер отметил, что не испытывает к себе негатива на ЧЕ в Париже

«Сильно ничего не изменилось с прошлого раза. Чуть организация [изменилась] — туда ходи, сюда не ходи, все остальное то же самое. Конечно, еще смена поколений у некоторых стран, но многие люди остались. Все то же самое, нет какого-то отторжения», — добавил Шлейхер.