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Канадский астронавт с украинскими корнями рассказал о работе с Тетерятниковым

По словам Джошуа Кутрика, его происхождение не повлияло на взаимоотношения с космонавтом Роскосмоса.

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Астронавт Канадского космического агентства (ККА) Джошуа Кутрик заявил, что его украинское происхождение не повлияло на совместную подготовку и работу с космонавтом Роскосмоса Сергеем Тетерятниковым. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Хьюстоне, отвечая на вопрос о предстоящем полете.

«Здесь нет никакой проблемы. По моему опыту, несмотря на большие мировые кризисы, на человеческом уровне очень редко возникают какие-либо сложности. С точки зрения взаимодействия астронавта с астронавтом, инженера с инженером, техника с техником никаких проблем нет, особенно в космическом сообществе. Это талантливые люди, и все работают ради общей цели», — сказал Кутрик.

Он добавил, что сотрудничество на Международной космической станции является примером того, чего можно достичь при совместной работе. По словам астронавта, он надеется, что МКС останется символом не только научных достижений, но и способности людей объединяться и принимать правильные решения ради общего будущего.

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