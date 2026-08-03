Канадский астронавт с украинскими корнями рассказал о работе с Тетерятниковым

«Здесь нет никакой проблемы. По моему опыту, несмотря на большие мировые кризисы, на человеческом уровне очень редко возникают какие-либо сложности. С точки зрения взаимодействия астронавта с астронавтом, инженера с инженером, техника с техником никаких проблем нет, особенно в космическом сообществе. Это талантливые люди, и все работают ради общей цели», — сказал Кутрик.