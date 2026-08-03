Умер на свидании: появились детали смерти 19-летнего хоккеиста Амира Ханова

Кроме того, Ханов выступал за сборную Приволжского федерального округа на различных первенствах, а в июне 2022 года в составе этой сборной стал победителем престижного турнира «Кубок Сириуса». В последние два сезона спортсмен играл в Национальной молодежной хоккейной лиге за команды «Полет» из Рыбинска и «Самара».