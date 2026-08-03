Умер на свидании: появились детали смерти 19-летнего хоккеиста Амира Ханова

Хоккеист Амир Ханов умер во время свидания со своей девушкой на мастер-классе по лепке из глины. Ему было 19 лет. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил Telegram-канал Mash Batash со ссылкой на отца спортсмена.
— Сын потерял сознание… Чуть позже он скончался. Точной причины смерти пока нет, — говорится в публикации.
Амир Ханов был воспитанником системы уфимского клуба «Салават Юлаев». В спортивном сезоне-2022/2023 он проявил себя как один из самых результативных защитников в первенстве России среди команд Поволжья. Выступая за «Салават Юлаев — 2007», он провел 43 матча, в которых забросил пять шайб и набрал 25 очков.
Кроме того, Ханов выступал за сборную Приволжского федерального округа на различных первенствах, а в июне 2022 года в составе этой сборной стал победителем престижного турнира «Кубок Сириуса». В последние два сезона спортсмен играл в Национальной молодежной хоккейной лиге за команды «Полет» из Рыбинска и «Самара».