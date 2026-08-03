Кузнецов рассказал, что травма не помешала ему получить медаль ЧЕ в Париже

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов, выигравший серебряную медаль ЧЕ вместе с Никитой Шлейхером, сказал, что перед турниром получил травму колена.
Кузнецов уточнил, что порвал связку колена в прошлом году.
Кузнецов и Шлейхер принесли России седьмую медаль турнира. Золото в произвольной программе групп получили российские синхронистки.
Атлеты из России участвуют в ЧЕ под нейтральным флагом. Турнир проводится в Париже, он завершится в середине августа.
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