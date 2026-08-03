С театра Надежды Кадышевой потребовали взыскать ₽100 тыс

Российское авторское общество (РАО) подало в Арбитражный суд Москвы иск на 100 тыс. руб. к Национальному театру народной музыки и песни «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, сообщает ТАСС со ссылкой судебные документы. Карточка дела опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы.
Дело отнесли к экономическим спорам, которые возникли из гражданских правоотношений. Предмет требований в картотеке не указан. Суд пока не принял исковое заявление к производству.
РБК направил запрос в пресс-службу РАО и ООО «Национальный театр народной музыки и песни “Золотое кольцо”.
Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» открылся в Москве в 2005 году. Его основали Надежда Кадышева и композитор Александр Костюк. Театр работает на Тимирязевской улице, на его сцене проходят концерты, музыкальные шоу и другие культурные мероприятия.
Осенью 2025 года РАО уже обращалось в суд с иском к театру «Золотое кольцо». Тогда общество заявило, что во время концерта без разрешения правообладателей прозвучали песни «Россия-Русь» и «Течет ручей».
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