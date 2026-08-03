С театра Надежды Кадышевой потребовали взыскать ₽100 тыс

Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» открылся в Москве в 2005 году. Его основали Надежда Кадышева и композитор Александр Костюк. Театр работает на Тимирязевской улице, на его сцене проходят концерты, музыкальные шоу и другие культурные мероприятия.