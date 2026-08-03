Духовность побеждает подлость

Активисты столичного Некоммерческого партнерства (НП) «Вера и доблесть» на постоянной основе передают военную гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. Создатель Некоммерческого партнерства «Вера и доблесть» Вадим Саватеев рассказывает, что волонтерская работа началась с отправки гуманитарной военной помощи в 1996 году.
Оказывал поддержку российским военнослужащим на территории Чеченской Республики.
— Мы собирали противоосколочные очки, шлемы, легкие бронежилеты и другие предметы для спасения жизней ребят, — говорит он. — Со временем родилась программа «Сборная команда воинов России». Мы с президентами всероссийских федераций борьбы, бокса и других видов спорта собирали спортивные костюмы и кроссовки. Я отвозил их бойцам спецподразделений.
Саватеев продолжал помогать нашим защитникам в период войны в Сирии. Не остался в стороне, когда запылал Донбасс. Начиная с 2014 года поддерживал жителей.
— Помню, как наша делегация выезжала 8 августа 2014 года с иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» в Донецк, — делится Саватеев. — На тот момент там были разрозненные группы ополченцев, оборонявшие Донецк, даже без связи между собой. Оружия у них было мало. Тем временем киевская хунта хотела взять город, провести там парад 12 августа. Тогда-то наша команда и отстояла Донецк.
Чудотворная икона замироточила, ребята как-то дружно объединились. Помогли и наши добровольцы. Вместе отстояли Донецк.
С начала СВО Некоммерческое партнерство «Вера и доблесть» направило на фронт более 300 тонн груза. В сборе принимают участие многие столичные волонтерские организации, образовательные учреждения и музеи. Передают в том числе сезонную одежду, непромокаемые коврики. Ведь бойцы могут несколько дней держать оборону на позиции из-за дронов ВСУ. Переодеться, просушиться нет возможности.
— Враг подлый — избегает прямого боя, зато «птичек» посылает много, — объясняет Вадим Саватеев. — Мы как можно быстрее доставляем ребятам на поле боя самые передовые разработки наших конструкторов, тоже участников СВО. Все-таки воюем с коллективным Западом, поэтому всем Русским миром нужно помогать фронту.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Мария Саватеева, создатель Некоммерческого партнерства «Вера и доблесть»:
— Ветеранам и семьям погибших военных мы адресно помогаем с 2007 года. Например, если нужно лечение или помощь с жильем. Разделили и боль Донбасса. С началом СВО отправили две фуры с одеждой, лекарствами и питанием детям в Мариуполь.