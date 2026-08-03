Духовность побеждает подлость

— Помню, как наша делегация выезжала 8 августа 2014 года с иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» в Донецк, — делится Саватеев. — На тот момент там были разрозненные группы ополченцев, оборонявшие Донецк, даже без связи между собой. Оружия у них было мало. Тем временем киевская хунта хотела взять город, провести там парад 12 августа. Тогда-то наша команда и отстояла Донецк.