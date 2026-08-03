«Джеймс Уэбб» обнаружил на Нептуне следы древней космической катастрофы

Новые наблюдения за спутниками и кольцами Нептуна позволили ученым обнаружить возможные следы масштабной космической катастрофы, произошедшей миллиарды лет назад, пишет Reuters.
По мнению исследователей, в далеком прошлом с Нептуном мог столкнуться крупный космический объект, сопоставимый по размерам с Плутоном. Это событие могло вызвать серьезные изменения в системе планеты и привести к образованию некоторых ее спутников и колец.
Команда исследователей из Калифорнийского технологического института с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» изучила три небольших внутренних спутника Нептуна — Протей, Лариссу и Галатею, а также его пылевые кольца, обнаружив на них глинистые минералы.
«Эти минералы формируются только при контакте жидкой воды с горными минералами», — пояснила планетолог и ведущий автор исследования Райли Дэвис, опубликованного в журнале Science Advances.
По ее словам, спутники слишком малы для того, чтобы подобные химические процессы могли произойти на месте. Этот материал мог зародиться только глубоко внутри крупного космического тела, которое обладало достаточной массой и внутренним теплом, чтобы растопить лед.
Ученые считают, что древнюю «космическую битву» в системе Нептуна мог спровоцировать Тритон — крупнейший спутник планеты. Предположительно, он сформировался в поясе Койпера, а затем был захвачен гравитацией планеты.
После этого гравитационное воздействие Тритона нарушило движение первоначальных спутников Нептуна. Многие из них столкнулись и разрушились, образовав большое количество обломков.
По их мнению, из части этих обломков позднее сформировались современные внутренние спутники газовой планеты.
У трех других газовых гигантов — Юпитера, Сатурна и Урана — есть крупные спутники, которые сформировались вокруг своих планет. Они движутся по почти круговым орбитам в том же направлении, в котором вращаются сами планеты.
Нептун — единственная гигантская планета в Солнечной системе, не имеющая упорядоченной системы крупных регулярных спутников, отмечает Дэвис.
Поэтому в итоге планета оказалась под властью захваченного пришельца, а не с упорядоченным семейством лун, как у других гигантских планет.
Планета Нептун расположена примерно в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, и имеет 16 известных спутников. Один из них — Нереида — движется по вытянутой орбите. Ученые считают, что она могла быть единственным спутником первоначальной системы Нептуна, который сохранился после захвата Тритона.
Тритон по своему составу похож на Плутон. Его поверхность покрыта азотным и метановым льдом, также на спутнике есть углекислый газ и тонкая атмосфера.
Существует и другая версия: крупный объект из пояса Койпера мог приблизиться к Нептуну и разрушиться под действием его гравитации.
По словам ученых, история спутников Нептуна показывает, что случайные события могли существенно изменить устройство Солнечной системы.
За орбитой Нептуна — последней планеты Солнечной системы начинается обширная зона, которая называется пояс Койпера. Она играет ключевую роль в понимании ранней эволюции планетарной системы. Это широкое кольцо ледяных тел и мелких планетарных объектов. В июле астрономы обнаружили у Нептуна 14-й спутник. Диаметр 14-й луны — 20 км, спутник удален от планеты на 105 251 км.
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