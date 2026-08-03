Euronews: бундесвер развернул подразделение РЭБ в районе границы Белоруссии

Германия развернула спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве, в районе белорусской границы, передает Euronews.
«На восточном фланге НАТО в Литве немецкие военнослужащие контролируют электромагнитное пространство», — говорится в материале.
По данным телеканала, военнослужащие ведут наблюдение, перехватывают радиосигналы и сигналы радиолокационных систем. Группа находится примерно в двух километрах от белорусской границы.
Ранее появилась информация, что танковый батальон бундесвера передислоцировали из Германии в Литву.
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