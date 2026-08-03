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Euronews: бундесвер развернул подразделение РЭБ в районе границы Белоруссии

В СМИ заявили, что бундесвер развернул спецподразделение РЭБ у границы Белоруссии и Литвы.

Источник: Аргументы и факты

Германия развернула спецподразделение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Литве, в районе белорусской границы, передает Euronews.

«На восточном фланге НАТО в Литве немецкие военнослужащие контролируют электромагнитное пространство», — говорится в материале.

По данным телеканала, военнослужащие ведут наблюдение, перехватывают радиосигналы и сигналы радиолокационных систем. Группа находится примерно в двух километрах от белорусской границы.

Ранее появилась информация, что танковый батальон бундесвера передислоцировали из Германии в Литву.

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