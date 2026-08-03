В Москве начался V Международный транспортный саммит

В понедельник, 3 августа, в столице открылся V Международный транспортный саммит. Он собрал рекордное число участников — более 200 делегатов из 43 стран и 61 города мира. Это представители СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Впервые подключились к транспортной повестке и российские регионы — Татарстан, Тульская, Тюменская, Ростовская, Ярославская и Новгородская области. Обсуждаются стратегии развития городов, решение актуальных задач и международного сотрудничества в этой сфере.
«Международный транспортный саммит с каждым годом собирает все больше участников и уверенно укрепляет свой статус ведущей отраслевой площадки для обмена опытом, — сказал в своем выступлении заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — В этом году мы представляем результаты работы в рамках Стратегии развития Московского транспорта, которую реализуем по задаче мэра Москвы, и вместе с нашими гостями ищем ответы на глобальные вызовы в сфере городской мобильности. Такой диалог крайне важен: он позволяет выстроить партнерство, делиться практиками и делать транспорт по всему миру технологичнее».
В планах столицы до 2030 года — беспилотная БКЛ и рост высокотехнологичных производств.
Заявление о том, что саммит нацелен на практические результаты, Москва подкрепила подписанием 19 ключевых документов о сотрудничестве. Москвичи также поделились с гостями опытом столицы и планами на ближайшие четыре года. «Столица уже освоила беспилотные трамваи, на очереди беспилотный поезд метро: мы уже тестируем его на БКЛ, которая станет беспилотной к 2030 году», — рассказал Роман Латыпов, первый замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«На территории столицы уже действует 4700 предприятий, но главная задача сейчас — развитие высокотехнологичных отраслей, — продолжил тему Анатолий Гарбузов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. — Именно они обеспечивают транспорт самыми современными комплектующими». По словам Гарбузова, в Москве 13,1 миллион квадратных метров про-мышленных площадей, а к 2030 они займут уже 25 миллионов квадратных метров. Кроме того, электротранспорту нужны батареи, и самый большой кластер по их производству уже строится в столице. Он закроет 70 процентов рынка, а заводы кластера будут роботизированы.