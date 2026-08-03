В Москве начался V Международный транспортный саммит

«На территории столицы уже действует 4700 предприятий, но главная задача сейчас — развитие высокотехнологичных отраслей, — продолжил тему Анатолий Гарбузов, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. — Именно они обеспечивают транспорт самыми современными комплектующими». По словам Гарбузова, в Москве 13,1 миллион квадратных метров про-мышленных площадей, а к 2030 они займут уже 25 миллионов квадратных метров. Кроме того, электротранспорту нужны батареи, и самый большой кластер по их производству уже строится в столице. Он закроет 70 процентов рынка, а заводы кластера будут роботизированы.