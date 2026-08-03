Автобусы № 1484 от станции метро «Планерная» в Подрезково запустят 8 августа

«С 8 августа запускается новый пригородный маршрут № 1484 проекта “Москва — область” от метро “Планерная” в Подрезково», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на маршруте будет фиксированный тариф, прикладывать карту нужно только на вход. Стоимость проезда составит 84 ₽ по карте «Тройка» и 89 ₽ по банковской карте. При этом карта «Стрелка» на маршруте № 1484 работать не будет.
Кроме того, на маршруте будут действовать абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90, 365 дней, льготный проезд для обучающихся по карте москвича по абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30 или 90 дней, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.
В Дептрансе добавили, что бесплатный проезд предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.