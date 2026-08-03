Автобусы № 1484 от станции метро «Планерная» в Подрезково запустят 8 августа

Кроме того, на маршруте будут действовать абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90, 365 дней, льготный проезд для обучающихся по карте москвича по абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30 или 90 дней, бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.