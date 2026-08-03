NASA намерено продлевать соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом

Отвечая на вопрос о том, может ли действие соглашения быть продлено на срок до завершения эксплуатации МКС в 2030 году, представитель NASA заявила, что американское космическое ведомство «не делает этого на столь длительный период». «Мы стремимся [продлевать его] на год или полтора, мы ведем этот процесс вместе с россиянами. Мы намерены продолжать эти [перекрестные полеты]», — заявила она.