NASA намерено продлевать соглашение о перекрестных полетах с Роскосмосом

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает продлевать соглашение с Роскосмосом о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) на срок от одного года до полутора лет. Об этом заявила на пресс-конференции в Хьюстоне Дана Вайгел, курирующая в NASA программы на низкой околоземной орбите.
Отвечая на вопрос о том, может ли действие соглашения быть продлено на срок до завершения эксплуатации МКС в 2030 году, представитель NASA заявила, что американское космическое ведомство «не делает этого на столь длительный период». «Мы стремимся [продлевать его] на год или полтора, мы ведем этот процесс вместе с россиянами. Мы намерены продолжать эти [перекрестные полеты]», — заявила она.
Вайгел также добавила, что вопрос использования в программе перекрестных полетов пилотируемых кораблей Boeing Starliner пока не обсуждается, поскольку этот аппарат не прошел соответствующую сертификацию. «Мы обсудим это в дальнейшей работе и контактах с Роскосмосом», — добавила она.
14 июля после запуска пилотируемого корабля с новым экипажем миссии к МКС глава Роскосмоса, председатель совета партии «Единая Россия» по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов сообщил о том, что Роскосмос и NASA договорились о продлении совместной работы на МКС до 2030 года. По словам главы Роскосмоса, российское и американское космические агентства после окончания работы МКС будут продолжать координацию и обмен техническими аспектами своих орбитальных станций, а также продолжать практику перекрестных полетов.