«Шалость удалась». Как синхронистки принесли России первое золото на ЧЕ

Олимпийская чемпионка и тренер команды Марина Голядкина сообщила, что новый элемент был поставлен за один вечер. «Я безумно счастлива, очень рада, что получилось. Было нервно и волнительно, — сказала Голядкина журналистам. — Мы подняли сложность за счет связки, которую сделала испанская команда. Были удивлены. Решили сыграть их картой, поставили такую связку за один вечер буквально, сделали усложнение, это нам помогло выиграть. Волновались на пересмотре? Мы не волновались, знали, что так будет, потому что эта связка скорее хитрость, лазейка, которую делала сборная Испании. Делая по очереди разные элементы, можно собрать большую сложность, это немного противоречит нашей концепции, потому что мы за то, чтобы все делали максимально синхронно и четко. Поэтому мы были удивлены, когда это увидели, понимали, что могло помешать нам победить. Решили рискнуть, поставили связку, смогли ее выучить за ночь, поэтому у нас получилось».