«Шалость удалась». Как синхронистки принесли России первое золото на ЧЕ

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Российские синхронистки завоевали первую золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Решающим фактором в дисциплине стал добавленный отечественными спортсменками элемент, усложнивший программу.
Россиянки одержали победу в командных соревнованиях в произвольной программе. Накануне они выиграли предварительные соревнования, обойдя и главных конкуренток из Испании. Именно на этой стадии испанки показали необычный элемент — гибрид. Это побудило российскую команду изменить связку в своей программе.
В итоге российская команда в финале представила гибрид в конце выступления. Россиянки набрали 285,0346 балла. Испанки, ставшие вторыми, — 282,3541. Третье место заняла команда Италии (256,1558 балла). Эта золотая медаль стала первой для российской команды на нынешнем чемпионате Европы.
«Подготовили за вечер».
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина считает, что отечественные спортсменки победили за счет усложнения программы.
«Размочили счет, это не может не радовать, хочется сказать “шалость удалась”. Потому что именно то, что запланировали, получилось сделать, получилось выиграть, иначе бы не хватило нашего задела, — сказала Ромашина журналистам. — Все очень просто — дело в элементе, его сделали испанки, им не забраковали связку, допустили. Ее могли бы забраковать — не нарушены ли правила, они были не нарушены, их допустили, поэтому поняли, чтобы нам бороться, нужно набрать больше сумму баллов сложностей. Поэтому было принято решение усложнить эту связку. Она дорогая, но по отработке легче, ведь восемь спортсменов делают разный элемент, получается рассинхрон, один судья не успевает отследить всех спортсменов».
«Я думаю, что после этих соревнований эта лазейка будет закрыта. Шалость удалась, она во включении элемента-рассинхрона. Мы переделали последнюю связку, так сказать на хаос на воде. Это дорого стоит, за счет этого связка стоила 14 баллов, благодаря этому выиграли», — добавила она.
Олимпийская чемпионка и тренер команды Марина Голядкина сообщила, что новый элемент был поставлен за один вечер. «Я безумно счастлива, очень рада, что получилось. Было нервно и волнительно, — сказала Голядкина журналистам. — Мы подняли сложность за счет связки, которую сделала испанская команда. Были удивлены. Решили сыграть их картой, поставили такую связку за один вечер буквально, сделали усложнение, это нам помогло выиграть. Волновались на пересмотре? Мы не волновались, знали, что так будет, потому что эта связка скорее хитрость, лазейка, которую делала сборная Испании. Делая по очереди разные элементы, можно собрать большую сложность, это немного противоречит нашей концепции, потому что мы за то, чтобы все делали максимально синхронно и четко. Поэтому мы были удивлены, когда это увидели, понимали, что могло помешать нам победить. Решили рискнуть, поставили связку, смогли ее выучить за ночь, поэтому у нас получилось».
Слезы счастья.
Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин рассказал ТАСС, что безумно рад за российских синхронисток. «Я это видел максимально близко, ощущения великолепные, наполненности, удовлетворения, в эту жаркую погоду в Париже дали напиться наконец-то вкусной водой. Я безумно рад и горд за наших девчонок, тренерский штаб, нашу федерацию. Нам это золото было нужно, на протяжении всей недели ждали золото, было и серебро, и бронза. Есть чем похвалиться, теперь золото», — подчеркнул Габдуллин.
Российские синхронистки Елизавета Минаева и Екатерина Коссова отметили, что испытали разный спектр эмоций. «Эмоции было не описать, мы видим цифру 1, начинаем все визжать. Счастье, слезы — все смешалось. Просто не описать», — поделилась Коссова.
Техническая программа в командных соревнованиях пройдет во вторник. Российские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе, они участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года. Турнир в Париже завершится 16 августа.