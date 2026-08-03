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В значительной части Запорожской области пропал свет

Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки, отметил губернатор региона Евгений Балицкий.

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Отключения света затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Аварийные бригады работают. Сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах», — написал он.

Балицкий регулярно сообщает об обесточивании населенных пунктов. 31 июля губернатор заявил о целенаправленных ударах ВСУ по энергетике. Он заверил, что регион мобилизовал все силы и средства для скорейшего возвращения света.

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