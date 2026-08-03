ФМБА оказало медпомощь 49 пострадавшим от атаки ВСУ в Геленджике

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) оказало медпомощь 49 пострадавшим от атаки БПЛА ВСУ в Геленджике и психологическую помощь 82 людям. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Медицинская помощь оказана 49 пациентам, психологическая помощь — 82 обратившимся. На территории медицинских организаций ФМБА России в Краснодарском крае организован круглосуточный пост оказания психологической помощи. Дополнительно выделен телефон горячей линии для психологической поддержки в круглосуточном режиме», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в оказании медицинской помощи пострадавшим задействованы 21 человек, в том числе 6 врачей-специалистов, 6 медицинских сестер, 2 медицинских психолога, 3 специалиста младшего медицинского персонала, 4 единицы медицинского автотранспорта.
Медицинская и психологическая помощь была оказана по поручению главы агентства Вероники Скворцовой.