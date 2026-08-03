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Российский спортсмен Шлейхер сказал, что в Париже не столкнулся с «отторжением»

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер сказал, что не столкнулся с каким бы то ни было «отторжением» со стороны других спортсменов в ходе ЧЕ в Париже, где ему вместе с Евгением Кузнецовым удалось получить серебро.

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер сказал, что не столкнулся с каким бы то ни было «отторжением» со стороны других спортсменов в ходе ЧЕ в Париже, где ему вместе с Евгением Кузнецовым удалось получить серебро.

Шлейхер также заявил, что они с Кузнецовым «ехали за золотом», но считают хорошим результатом и серебряную медаль.

Шлейхер и Кузнецов принесли России седьмую медаль турнира. Золото в произвольной программе групп получили российские синхронистки.

Атлеты из России участвуют в ЧЕ под нейтральным флагом. Турнир проводится в Париже, он завершится в середине августа.

Читайте материал «Кузнецов рассказал, что травма не помешала ему получить медаль ЧЕ в Париже».

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