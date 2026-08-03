«Велес» отыгрался и забрал три очка у «Ротора» за 17 минут

В матче четвёртого тура Лиги PARI подольский «Велес» принимал волгоградский «Ротор» и одержал волевую победу — 2:1. До 67‑й минуты волгоградцы вели в счёте и владели территориальным преимуществом, и казалось, что вопрос лишь в том, когда они забьют второй мяч. Но после пропущенного гола команда гостей рассыпалась. Все замены мимо и сине-голубые пропускают второй мяч. Под занавес матча хозяева были ближе к тому, чтобы забить третий гол, нежели подопечные Дмитрия Парфёнова могли бы отыграться.