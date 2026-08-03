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Очередь на подходе к Крымскому мосту исчезла

Затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Очередь из автомобилей, скопившихся со стороны Тамани для проезда по Крымскому мосту, исчезла, сообщается в канале о ситуации на подходах к мосту в «Максе».

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что очередь на 18:00 мск составляла 453 автомобиля. К 22:00 мск она сократилась до 105 автомобилей. Очереди со стороны Керчи не было.

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