В Геленджике на горячую линию поступило более 120 звонков после атаки БПЛА

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Телефон горячей линии, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку Краснодарского края, принял 121 звонок. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в «Максе».
«На телефон горячей линии поступил 121 звонок. По каждому обращению специалисты дают необходимые разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости оперативно передают информацию в профильные службы», — написал Богодистов.
Он уточнил, что 3 августа горячая линия будет работать до 02:00 мск 4 августа и возобновит работу в 09:00 мск.
По последним уточненным оперштабом Краснодарского края данным, число жертв достигло семи человек, в числе погибших трое детей. Еще 40 человек получили различные травмы: 21 пострадавший госпитализирован, еще 19 медики оказали необходимую помощь амбулаторно.